Acre recebe visita estratégica da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde para fortalecimento da rede de média e alta complexidade

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), recebeu nesta segunda-feira, 16, a visita institucional do secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Adriano Massuda e sua equipe. A visita teve como objetivo conhecer as instalações e a organização dos serviços de saúde especializados no estado, bem como fortalecer as políticas de alta e média complexidade.

Durante a visita, o secretário Massuda percorreu importantes unidades de saúde, como a Policlínica do Tucumã, o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), a construção da nova maternidade de Rio Branco, Marieta Messias Cameli, e a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre (Unacon). A nova maternidade está em fase final da primeira etapa de construção, e foi assinada nesta segunda, 16, a ordem de serviço para a segunda fase, sendo considerada uma obra estratégica para a saúde materna no estado.



A Policlínica do Tucumã, referência em atendimento materno-infantil, foi destaque durante a visita. A unidade, que pleiteia a habilitação do ambulatório para gestantes e crianças de alto risco por meio da nova Rede Alyne, apresentou sua estrutura e equipe de especialistas. Essa rede, lançada recentemente pelo governo federal, tem como objetivo reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027, e em 50% para mulheres negras, sendo uma reestruturação da antiga Rede Cegonha. A meta da Rede Alyne é beneficiar mulheres com cuidado humanizado e integral, observando as desigualdades étnico-raciais e regionais.



O secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância da visita: “Estivemos hoje apresentando a nossa média e alta complexidade para o secretário de Atenção Especializada à Saúde pontuando os nossos serviços que vêm dando certo, mostrando as boas práticas e também as nossas fragilidades, com a necessidade de investimento do governo federal. Aproveitamos a oportunidade para mostrar a evolução da obra da maternidade Marieta Cameli e fizemos um apanhado de informações junto com a equipe da Força Nacional do SUS para a tomada estratégica de decisões para os próximos dias que sugerem mais seca e estiagem”.



No Instituto de Traumatologia e Ortopedia, a equipe conheceu as UTIs pediátricas e adultas, evidenciando a importância do fortalecimento desses serviços. A Fundhacre, que realiza grandes cirurgias e transplantes, com serviços especializados em odontologia também foi visitada. A presidente da instituição, Ana Beatriz Souza, ressaltou: “Hoje a visita do secretário é de grande importância para a Fundação. A Fundhacre é um hospital 100% especializado, onde realizamos cirurgias complexas, como transplantes e cirurgias oncológicas. Trazer o secretário Adriano Massuda aqui fortalece a nossa unidade”.



O chefe da Representação do Governo em Brasília (Repac), Fábio Rueda, também reforçou a importância da visita: “É um esforço conjunto para a gente poder atender as necessidades de atenção à saúde no nosso estado do Acre, essa força-tarefa junto com o Ministério da Saúde e o governo federal, trazendo as soluções que a gente mais precisa, num direcionamento do nosso governador buscando cuidar das pessoas, esse é o nosso objetivo”.



Adriano Massuda também salientou os objetivos da visita: “Viemos aqui por determinação da ministra Nísia Trindade para apoiar a organização da atenção especializada no Acre. Visitamos serviços importantes, como a Policlínica do Tucumã e a construção da nova maternidade, que são fundamentais para a redução da mortalidade materna. Também estamos acompanhando de perto a situação das queimadas e da seca, em parceria com a Força Nacional do SUS, para avaliar a rede assistencial e, se necessário, garantir apoio federal”.



A visita marcou o reforço da parceria entre os governos federal e estadual, com foco na ampliação da rede de especialistas e no combate aos efeitos da estiagem amazônica e das queimadas, que têm impactado a saúde da população acreana. A adesão de 100% dos municípios do estado ao programa “Mais Acesso a Especialistas” foi outro ponto destacado durante a visita.

