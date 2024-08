Acre recebe projeto de cinema itinerante através de parceria entre mandato do senador Alan Rick e FEM

Nesta sexta-feira, 16, às 17h, na Praça do Jequitibá, na região do Calafate, ocorrerá o lançamento do projeto intitulado Cinema sobre rodas – O cinema na sua comunidade, custeado com emenda do senador Alan Rick e realizado pelo Instituto Casa da Vila, com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour. O projeto contemplará diversos bairros de Rio Branco e cidades do interior do estado com as edições do cinema itinerante.

O ônibus que carrega toda a estrutura para exibição nas localidades – telão, cadeiras, projetor, som… – já estacionou no Jequitibá. Além da exibição de filmes, haverá apresentação musical e distribuição de pipoca gratuitamente.

“As nossas crianças aqui do bairro, os moradores, eles não têm nenhum momento de lazer e diversão, sabe? E o Cinema aqui na comunidade vai ajudar bastante a alegrar nossas crianças, os moradores, né? Para nós é de muita importância e nós estamos muito felizes por receber o projeto na nossa comunidade.” – disse presidente da Associação de Moradores do Bairro Jequitibá, Marinete de França.

A presidente também agradeceu pelo empenho dos envolvidos na realização. “Nós, moradores do bairro estamos muito agradecidos ao senador Alan Rick e ao pessoal da FEM por terem organizado esse projeto lindo e trazer para o nosso bairro. Quero dizer muito obrigada a eles!” – completou.

Quem também ficou feliz com a notícia foi a jovem Ana Paula, de 17 anos, que curtia o fim de tarde com a família na Praça onde ocorrerá a primeira edição. “Nunca assisti filme em uma tela grandona, nunca fui ao cinema. Acredito que vai ser muito legal” – disse.

O senador Alan Rick participará da abertura do projeto nesta sexta-feira.

“Essa será a primeira de muitas edições realizadas no estado, com a emenda do nosso mandato. Estaremos levando entretenimento para às comunidades que não têm condições de pagar para estarem em uma sala de cinema comercial, além de outras atividades artísticas.” – pontuou o senador Alan Rick.

