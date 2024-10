Acre participa do 2º Fórum Nacional de Segurança Escolar no Rio de Janeiro

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/Ac) participa do 2º Fórum Nacional de Segurança Escolar, realizado no Rio de Janeiro. O evento teve início nesta quinta-feira,10 e se estende até esta sexta-feira, 11, reunindo autoridades, especialistas e representantes de diversos estados para discutir e implementar estratégias de segurança nas instituições de ensino, um tema de crescente importância em todo o Brasil.



A delegação acreana foi composta por membros da Polícia Militar do Acre e representantes da Sejusp. Durante o fórum, o Acre apresentou suas experiências e iniciativas no campo da segurança escolar, destacando as ações do programa “Acre Pela Vida”, que visa promover um ambiente seguro para os estudantes e a comunidade escolar.

O evento abordou uma variedade de temas, incluindo a prevenção da violência nas escolas, a importância da formação de redes de apoio entre os diferentes setores da sociedade e a implementação de políticas públicas que garantam a segurança no ambiente educacional. A Polícia Militar do Acre compartilhou suas práticas e estratégias de atuação, enfatizando a necessidade de um trabalho colaborativo para enfrentar os desafios da segurança nas escolas.



O Coordenador Executivo do Acre Pela Vida, Jônney Turi, destaca que por meio do programa “Acre Pela Vida, a participação da comunidade nas ações de prevenção à violência e promoção da paz nas escolas se tornou mais eficiente.

“É muito importante participar do 2º Fórum Nacional de Segurança Escolar, compartilhando as nossas experiências e vendo experiências de outros estados com a integração entre Secretaria de Segurança e Secretaria de Educação, verificando assim o que nós podemos trazer para melhorar ainda mais as nossas ações e o cuidado com o povo acreano através dos nossos adolescentes e jovens em idade escolar”, disse.

A participação do Acre no 2º Fórum Nacional de Segurança Escolar reflete o compromisso do governo estadual em garantir que todas as crianças e jovens tenham acesso a uma educação de qualidade em um ambiente seguro.

O diretor operacional da Sejusp, coronel Atahualpa Ribera também esteve no fórum e destacou que o evento também serviu como uma plataforma para a troca de experiências e a construção de soluções inovadoras, fortalecendo a rede de segurança nas escolas em todo o país.



“Nós estamos aqui no segundo Fórum Nacional de Segurança Escolar, onde tivemos oportunidade de fazer uma discussão em nível nacional a respeito da segurança das nossas crianças, nossos adolescentes, a vários modelos de prevenção a eventos críticos, de modo que o Estado do Acre fez, apresentou dois painéis, o primeiro encabeçado pela Polícia Militar e o segundo pela própria Secretaria de Segurança Pública através do Programa e da Estratégia de Segurança Pública Acre pela Vida, de modo que compartilhamos aqui com todo o Brasil que se faz presente as boas práticas em segurança pública escolar”, destacou o diretor operacional da Sejusp.

Por Mariana Moreira-Agência de Notícias do Acre

Foto: Dharcules Pinheiro/Sejusp

