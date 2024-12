Acre lidera ranking de “homens mais feios” do Brasil, segundo pesquisa

Uma pesquisa conduzida pelo Acervo Awards sobre a beleza masculina nas 27 unidades da federação (exceto o Distrito Federal) colocou o Acre em 25º lugar no ranking nacional de atratividade masculina, ficando à frente apenas do Mato Grosso, que ocupou a 26ª posição.

O estudo, divulgado na rede social X (antigo Twitter), revelou que o Rio Grande do Sul lidera o ranking dos estados com os homens mais bonitos, seguido por Rio de Janeiro e Bahia. Já entre os estados do Norte, Rondônia se destacou na 15ª posição, superando outros da região.

A pesquisa gerou grande repercussão nas redes sociais, com internautas reagindo de forma humorada, debatendo os critérios e defendendo a beleza dos homens de seus estados. O Acervo Awards, conhecido por rankings inusitados, mais uma vez conseguiu mobilizar o público e aumentar o engajamento nas redes sociais.

Por AcreOnline.net

