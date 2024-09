Acidente na Transacriana mobiliza equipe do Ciopaer e apoio da Polícia Militar

Na tarde da última sexta-feira (13), a Secretária Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) por meio da equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionada para prestar apoio em um grave acidente ocorrido no 14km da Transacriana. A solicitação foi rapidamente atendida pelo Ciopaer, que avaliou a situação de visibilidade em razão da fumaça e verificou que estava em condições de enviar um helicóptero para a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os profissionais do Ciopaer constataram que se tratava de um acidente com múltiplas vítimas. De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente envolveu entre 15 a 20 pessoas, com algumas vítimas apresentando ferimentos de pouca gravidade, enquanto outras estavam em situação mais delicada. Para garantir um atendimento eficaz, o pousou foi feito em uma área de pasto, aguardando a necessidade de transporte aéreo para as vítimas. No local, já estavam posicionadas quatro ambulâncias e, em seguida, uma quinta unidade chegou para prestar suporte. A equipe de emergência solicitou a remoção de uma vítima. Com a coordenação da equipe do SAMU e da Polícia Militar, o helicóptero do pousou na estrada, que foi fechada para facilitar a remoção da vítima. A operação foi realizada com sucesso, e a vítima foi transportada em segurança para o pronto-socorro de Rio Branco.

“A rápida resposta das nossas equipes demonstrou não apenas a eficiência dos nossos profissionais, mas também o compromisso inabalável com a vida e a segurança. O acionamento imediato do Ciopaer, que possibilitou o transporte aéreo das vítimas em situação delicada, foi crucial para garantir que elas recebessem o atendimento médico necessário o mais rápido possível” destacou o secretario de segurança pública coronel José Américo Gaia.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, também esteve presente no local e prestou apoio no atendimento às vítimas, demonstrando a importância da colaboração entre as diferentes instituições de segurança e saúde em situações de emergência. A operação foi considerada um sucesso, com todos os procedimentos realizados de acordo com o esperado, destacando a eficiência e a agilidade das equipes envolvidas na resposta ao acidente. Os esforços entre as forças de segurança e a secretaria de saúde garantiram um atendimento rápido e eficaz às vítimas, evidenciando o compromisso das instituições com a segurança e a saúde da população.

“É importante destacar a colaboração entre as diferentes instituições, como o SAMU e a Polícia Militar, que trabalharam em conjunto para assegurar que todas as vítimas fossem atendidas de maneira adequada e eficiente. Continuaremos a fortalecer nossas ações de prevenção e resposta a emergências, sempre priorizando a segurança e o bem-estar da nossa comunidade”, disse o coordenador do Cioper, coronel Sergio Albuquerque.

Por Ana Paula Xavier- Agência de Notícias do Acre

Foto: Ascom Sejusp

