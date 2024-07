Acidente na Ladeira do Bola Preta em Rio Branco Deixa Motociclista Ferido

Na manhã desta terça-feira,9, um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado na ladeira do Bola Preta, em Rio Branco. Segundo relatos, o caminhão invadiu a mão oposta, resultando em uma colisão com o motociclista.

Apesar do incidente, o motociclista sofreu apenas ferimentos leves. A motocicleta acabou parando embaixo do caminhão, mas não houve danos maiores relatados.

As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente.

Por AcreOnline.net

