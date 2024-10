Acidente na BR 364 próximo à Sena Madureira- Veja o Vídeo

Na manhã deste sábado, 12, um acidente foi registrado na rodovia BR-364, próximo à Sena Madureira, no km 50. Uma caminhonete, conduzida por um senhor de idade, perdeu o controle do veículo, capotou na lateral da rodovia.

Além do motorista, sua esposa também estava no carro. Felizmente, ambos escaparam com pequenos ferimentos. Uma ambulância que passou pelo local prestou os primeiros socorros às vítimas. O acidente ocorreu em um trecho da estrada que está em obras, o que pode ter contribuído para a perda do acidente.

Por Acreonline.net

