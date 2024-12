Acidente na BR-364: motorista abandona o veículo no local

Na manhã deste domingo (1), um acidente foi registrado na BR-364, próximo à Fundação Hospitalar, em Rio Branco. Segundo informações, o condutor de uma caminhonete perdeu o controle do veículo, que caiu em um barranco onde há uma galeria de esgoto.

Populares que presenciaram o ocorrido relataram que o motorista, ainda não identificado, possivelmente estava sob efeito de álcool. Após a colisão, ele fugiu, abandonando o veículo.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para apurar as causas do acidente e identificar quem conduzia o carro no momento do incidente. O caso segue sob investigação.

Acreonline.net

