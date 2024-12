ACIDENTE GRAVE: Balsa esmaga barco e pessoas ficam à deriva no AM; Veja Vídeo!

O rebocador, que conduzia balsas de cerca de 50 metros cada, não conseguiu desviar a tempo e acabou passando por cima da pequena embarcação. Foto: captada

O vídeo mostra o momento exato que o comboio com três balsas avança em direção ao barco. De acordo com as informações, não oficiais, o barco teria apresentado um problema na máquina que o deixou a deriva. O rebocador, que conduzia balsas de cerca de 50 metros cada, não conseguiu desviar a tempo e acabou passando por cima da pequena embarcação.

As pessoas que estavam no barco pularam no rio antes da colisão e ficaram a deriva a espera de ajuda. Piloteiros que estavam próximo ao acidente ajudaram a socorrer as vítimas. Até o momento não há informações se há vítimas fatais no acidente.

D24 AM

