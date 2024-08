( VÍDEO) No interior do Acre: Acidente fatal na BR-364 deixa criança de 9 anos morta

No final da tarde deste sábado, um trágico acidente ocorreu na BR-364, nas proximidades do município de Acrelândia, no interior do Acre. De acordo com as primeiras informações, o motorista de um veículo tentou desviar de um buraco na pista, mas perdeu o controle, fazendo com que o carro saísse da estrada.

Infelizmente, o acidente resultou na morte de uma criança de 9 anos, que estava entre os passageiros do veículo. A vítima faleceu no local antes da chegada do socorro.

As autoridades foram acionadas e uma investigação preliminar está sendo conduzida para apurar as causas exatas do acidente. As más condições da rodovia, especialmente os buracos, têm sido apontadas como um fator crítico no aumento de acidentes na região.

A identidade da criança não foi divulgada, e os demais ocupantes do veículo foram encaminhados ao hospital mais próximo, onde estão recebendo atendimento médico.

A matéria está em desenvolvimento e novas informações serão atualizadas conforme disponíveis.

Por Acreonline.net

