Acidente fatal na BR-364 na entrada de Sena Madureira

Na manhã desta segunda-feira,23, um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-364, na entrada da cidade de Sena Madureira, mais precisamente no Ramal Mário Lobão. Segundo informações apuradas, a vítima foi identificada como André Santos da Silva, de 40 anos, natural de Plácido.

André, que pilotava uma motocicleta, teria perdido o controle do veículo e colidido com uma placa de sinalização do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (DERACRE). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi rapidamente acionado. No entanto, apesar dos esforços da equipe médica, André não resistiu aos ferimentos e teve óbito no local.

As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar se outros fatores, como as condições da estrada, podem ter contribuído para a perda de controle da motocicleta.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

