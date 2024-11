Acidente fatal: homem morre esmagado por caminhão próximo à BR-364

Na tarde do último sábado,9, um trágico acidente no ramal do Espinhara, próximo à BR-364, resultou na morte do trabalhador Jakson Antunes de Souza, de 31 anos, conhecido como “Jabotinha”. Segundo informações, ele e um amigo estavam transportando gado em um caminhão boiadeiro quando, em um determinado trecho do ramal, o veículo tombou. Jakson foi arremessado para fora e acabou sendo esmagado pelo próprio caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas, ao chegarem, os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida. O corpo de Jakson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.

As autoridades seguem investigando as causas do tombamento do caminhão.

