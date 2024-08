Acidente de trânsito em Rio Branco mata jovem motociclista

Na manhã desta terça-feira,6, um trágico acidente ocorreu na Avenida Ceará, bairro Abrahão Alab, em Rio Branco. Um jovem motociclista, colidiu com outra moto que seguia em sentido contrário.

De acordo com informações de populares, após a colisão, o jovem perdeu o controle e bateu em uma palmeira localizada no canteiro central da avenida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro imediato, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A comunidade local está abalada com o ocorrido, e as autoridades alertam para os perigos de dirigir em alta velocidade, reforçando a importância de prudência no trânsito.

Por Acreonline.net

com informações do giro acriano

