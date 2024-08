Acidente Fatal em Rio Branco: Ciclista morre após colisão com caminhão

No final da tarde deste sábado, 24, um trágico acidente de trânsito resultou na morte de um ciclista no bairro Placas, em Rio Branco. Segundo informações preliminares, a vítima, ainda não identificada, estava transitando de bicicleta quando foi atingida por um caminhão-pipa.

Após o impacto, o motorista do caminhão teria fugiu do local sem prestar socorro. O ciclista não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As autoridades estão investigando o caso para identificar o responsável pelo acidente e as circunstâncias que levaram à tragédia.

Por Acreonline.net

