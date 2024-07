Acidente entre Motocicletas Deixa Três Feridos em Rio Branco

Na noite desta segunda-feira (8), uma colisão entre motocicletas na Avenida Sobral resultou em três pessoas feridas: Cleuda Maria da Silva Campos, de 52 anos, Elenice Andrade de Teles, de 37 anos, e José Igor de Souza Silva, de 25 anos.

Com o impacto da colisão, Igor sofreu escoriações e dores no tórax. Cleuda relatou dores no tórax e suspeita-se que tenha fraturado o punho esquerdo. Elenice também teve dores no tórax e possivelmente fraturou a clavícula.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os primeiros socorros.

Após o atendimento inicial, as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Cleuda, Elenice e Igor é estável.

Por AcreOnline.net

