Acidente de trânsito na BR-364 em Sena Madureira resulta na morte de jovem

Na noite da última quinta-feira, 19, um grave acidente de trânsito na BR-364, próximo à ponte metálica, no município de Sena Madureira, terminou de forma trágica com a morte de um jovem identificado como Alisson, conhecido na cidade.

De acordo com relatos, Alisson conduzia uma motocicleta quando, na altura do quilômetro 1, colidiu com um ciclista que estava saindo do Ramal do Adolar. O impacto foi violento, levando os moradores da região a acionarem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Apesar da rápida chegada dos socorristas, o jovem motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu. O ciclista, cuja identidade não foi divulgada, sofreu escoriações pelo corpo, mas não corre risco de morte.

O acidente reforça a necessidade de maior atenção e prudência no trânsito, especialmente em áreas próximas a ramais e durante a noite, quando a visibilidade é reduzida.

As autoridades locais ainda investigam as circunstâncias do acidente para apurar as responsabilidades e evitar que tragédias semelhantes voltem a acontecer.

Acreonline.net

