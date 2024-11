Acidente de trânsito grave no interior do Acre: motociclista voa a metros de distância- Veja o Vídeo

Na manhã desta segunda-feira (25), um grave acidente de trânsito foi registrado no município de Senador Guiomard, interior do Acre. Uma motocicleta colidiu com um carro, e o impacto fez o condutor da moto ser arremessado a vários metros de distância.

Apesar da gravidade do acidente, o motociclista conseguiu se sentar em uma calçada, onde aguardou atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia de Trânsito esteve no local e já iniciou as investigações para apurar as causas do acidente.

Acreonline.net

