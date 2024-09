Acidente de trânsito grave em Manoel Urbano

Na manhã deste domingo,22, um grave acidente de trânsito ocorreu no município de Manoel Urbano. Um jovem, que pilotava uma motocicleta, colidiu com um cachorro na via. Segundo informações preliminares, o motociclista sofreu ferimentos graves, incluindo uma fratura em uma das pernas devido ao forte impacto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital da cidade. A Polícia Militar também esteve no local para atender a ocorrência.

Por Pelegrino Sobrinho- Colaborador do Acreonline.net

