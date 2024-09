Acidente de trânsito em Sena Madureira deixa vítima com fratura exposta

Na noite desta sexta-feira, 6, um grave acidente de trânsito foi registrado em Sena Madureira, por volta das 19h. Segundo informações preliminares, o acidente envolveu uma motocicletas e um carro, resultando em ferimentos graves para uma das vítimas.

De acordo com testemunhas, a vitíma é o sargento aposentado da Polícia Militar, Ele sofreu uma fratura exposta, o que exigiu atendimento imediato. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e rapidamente chegou ao local para prestar os primeiros socorros.

Além disso, a Polícia Militar esteve presente na cena do acidente para investigar as causas da colisão e coletar informações sobre o ocorrido. Ainda não se sabe ao certo o que motivou a colisão entre os veículos, mas as autoridades continuarão com as investigações para esclarecer os fatos.

A vítima foi encaminhada ao hospital para receber cuidados médicos, e novas informações sobre seu estado de saúde são aguardadas.

Por Acreonline.net

