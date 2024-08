Acidente de Trânsito em Sena Madureira Deixa Motociclista e Ciclista Feridos

Na noite da última terça-feira, 13, um grave acidente de trânsito foi registrado na cidade de Sena Madureira. O incidente ocorreu na Rua Padre Egídio, próximo ao centro da cidade, envolvendo um motociclista e um ciclista.

De acordo com informações, ambos os condutores ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e rapidamente os socorreu, levando-os ao pronto-socorro local para os devidos cuidados.

A polícia esteve presente no local do acidente para investigar as circunstâncias do ocorrido e tomar as providências necessárias.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram