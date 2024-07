Acidente de Trânsito em Rio Branco: Carro Colide com Muro de Igreja

Na manhã desta segunda-feira, um carro colidiu com o muro de uma igreja na Rua Osvaldo Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco. De acordo com informações preliminares, o motorista tentou desviar de um veículo que vinha na direção contrária, resultando no choque.

O acidente ocorreu nas primeiras horas do dia, chamando a atenção dos moradores da região. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram