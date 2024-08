Ação rápida da Polícia Militar do Acre salva bebê recém-nascido

Diariamente, bebês estão sob o iminente risco de se engasgarem com algum tipo de objeto, ou até mesmo com o leite da mãe, para aqueles que ainda são recém-nascidos. No último domingo, 11, os pais de uma recém-nascida, com poucos dias de vida, encontraram em uma fiscalização de trânsito a salvação para a pequena. A criança estava engasgada com o leite da mãe. No entanto, numa atitude acertada, os pais procuram ajuda no lugar certo.

Na ocasião, os policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) estavam realizando fiscalização de condutores por meio da operação Lei Seca, no bairro Seis de agosto. Durante o trabalho da equipe, um carro aproximou-se dos policiais e dele desceram os pais com a criança no colo. Ela estava com dificuldades para respirar e foi prontamente socorrida pela soldado PM Raiane Gomes, que imediatamente iniciou a manobra Heimlich, utilizada em situações em que há obstrução das vias aéreas. Instantes depois, a criança voltou a respirar normalmente, momento que foi comemorado por todos.

Para a soldado Raiane Gomes, que também é enfermeira, eles estavam no lugar certo e na hora certa. “Foi tudo muito rápido. De início pensamos que o motorista havia sido assaltado, pois ele desceu do carro desesperado, mas logo em seguida apareceu uma senhora com um bebê de colo e nos informou que a criança tinha se engasgado com leite e não estava respirando. Imediatamente iniciei a manobra de Heimlich, e logo em seguida percebi que a criança voltou a recuperar a consciência. Sem dúvidas, estávamos no lugar certo e na hora certa. O sentimento é de gratidão a Deus”, relatou a policial.



Saiba o que fazer em casos semelhantes

Uma simples técnica pode salvar a vida de uma criança. A manobra de Heimlich é um procedimento difundido mundialmente. Contudo, caso os pais não saibam o que fazer durante uma situação como essa, há pelo menos duas atitudes que podem salvar uma criança. Primeiramente, caso os pais estejam distantes de uma unidade de atendimento hospitalar, o recomendado é que liguem para o 192 (Samu) e recebam as primeiras orientações via telefone até a chegada da equipe. A segunda hipótese, e mais comum, ocorre quando os pais se deslocam por meios próprios até o hospital. Nessa situação, caso se deparem com alguma guarnição dos órgãos de segurança pública, podem solicitar ajuda imediata.

No caso atendido pela soldado Raiane, após receber o atendimento da guarnição, os pais foram orientados a levar o bebê à maternidade para passar por uma avaliação médica mais detalhada. A família que recebeu atendimento da Polícia Militar é de Minas Gerais e estava na cidade a trabalho e não sabia onde encontrar ajuda. Foi nesse momento em que visualizaram os sinais luminosos da viatura e deslocaram-se até o local onde os policiais estavam e conseguiram o atendimento eficaz para salvar a vida da filha. A manobra de Heimlich é ministrada para todos os policiais durante o curso de formação e já salvou milhares de vidas.

Por Lucas Moura- Agência de Notícias do Acre

Foto: Caroline Arruda/PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram