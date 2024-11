Ação rápida da PM resulta na prisão de quatro suspeitos após tentativa de assalto em Rio Branco

Na noite da última terça-feira, 12, a rápida intervenção do 1º Tenente Silvestre, do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre, levou à prisão de quatro suspeitos após uma tentativa de assalto nas proximidades da Biblioteca da Praça Plácido de Castro, em Rio Branco. O tenente avistou um dos suspeitos armado, ameaçando uma mulher, e conseguiu detê-lo. Outros três suspeitos, que estavam em um veículo Gol vermelho, também se renderam.

Dois menores, de 17 anos, foram apreendidos por atos infracionais análogos a roubo e porte ilegal de arma. Natanael Silva Oliveira, de 18 anos, e José Antônio de Sousa Arias, de 20, foram presos por roubo, extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde confessaram parte de seus crimes e estão à disposição da Justiça.

Acreonline.net

