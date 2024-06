Ação integrada entre forças policias recupera camionete que havia sido roubada na noite de quinta-feira, 27, em Plácido de Castro, interior do Acre. O veículo havia sido subtraído num ramal em Vila Campinas, e desde então as forças policiais estavam em busca de localizar o veículo e prender os autores do crime.

Nesta sexta-feira, após informações do núcleo de inteligência do 4º Batalhão da Policia Militar, juntamente com o núcleo de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe da Policia Militar, por meio das equipes de serviço de Senador Guiomard, Acrelândia, Vila Campinas e Plácido de Castro, juntamente com, a Policia Civil e o Grupo Especial de Fronteira(Gefron), iniciaram o cerco na área de movimentação do veículo, conforme informações do monitoramento, tendo êxito em interceptar o veículo produto de roubo, bem como prender o condutor.

Asscom Sejusp

