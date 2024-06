O abono salarial é um direito garantido pela Constituição Federal e pago anualmente aos trabalhadores de baixa renda

O abono salarial é um benefício anual que pode fazer a diferença no orçamento de milhões de brasileiros. Em 2024, o valor pode chegar a R$ 1.412,00, dependendo dos meses trabalhados no ano-base. Mas quem tem direito? Como é feito o cálculo? Quando e como receber? Este guia completo responde a todas essas perguntas e mais.

O que é o Abono Salarial?

O abono salarial é um direito garantido pela Constituição Federal e pago anualmente aos trabalhadores de baixa renda, tanto do setor privado (PIS) quanto do setor público (PASEP). O valor do benefício é de até um salário mínimo, variando conforme o tempo de serviço do trabalhador no ano-base, que em 2024 é o ano de 2022.

Quem Tem Direito?

Para ter direito ao abono salarial em 2024, o trabalhador precisa atender aos seguintes requisitos:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos em 2022;

Ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Como é Calculado o Valor do Abono?

O valor do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base. Cada mês trabalhado equivale a 1/12 do salário mínimo vigente no ano do pagamento. Em 2024, o valor do salário mínimo é de R$ 1.412,00. Portanto, quem trabalhou os 12 meses de 2022 receberá o valor integral do abono.

Calendário de Pagamentos

O pagamento do abono salarial em 2024 segue um calendário escalonado, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Os pagamentos já foram iniciados em fevereiro e seguem até agosto. É importante ficar atento ao calendário para não perder o prazo de saque, que vai até 27 de dezembro de 2024.

Mudanças no eSocial em Julho e seu impacto nas empresasDia 9 de julho é feriado ou ponto facultativo em São Paulo?Contador Brasileiro: Invista em Tecnologia ou Fique para Trás na Era Digital

Como Sacar o Abono Salarial?

O saque do abono salarial pode ser feito de diversas formas, dependendo do banco responsável:

Caixa Econômica Federal (PIS):

Crédito em conta para quem já possui conta na Caixa;

Aplicativo Caixa Tem para quem não possui conta;

Saque em caixas eletrônicos, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, com o Cartão Cidadão e senha.

Banco do Brasil (PASEP):

Crédito em conta para quem já possui conta no BB;

Saque em terminais de autoatendimento, agências ou correspondentes bancários do BB.

Fique Atento!

É importante verificar se você tem direito ao abono salarial e ficar atento ao calendário de pagamentos. Se você se encaixa nos requisitos, não perca o prazo para sacar o benefício. O abono salarial é um direito do trabalhador e pode ser uma ajuda importante para o seu orçamento.

O abono salarial é um benefício importante para milhões de trabalhadores brasileiros. Com este guia completo, você tem todas as informações necessárias para saber se tem direito, como calcular o valor, quando e como receber o seu abono. Fique atento ao calendário e não perca o prazo para sacar o seu benefício.

Por Jornal Contabil

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram