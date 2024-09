A triste razão pela qual os filhos de Michael Jackson nunca receberam nada da sua impressionante herança de R$ 480 milhões

Quase duas décadas após a morte prematura do Rei do Pop, o destino da vasta fortuna de Michael Jackson continua a ser objeto de especulação intensa e disputas legais. O icônico cantor, que faleceu em 2009 aos 50 anos, deixou um patrimônio que continua a gerar receitas impressionantes, mesmo após sua partida.

Nos três anos seguintes à morte de Jackson, seu espólio teria acumulado um adicional de meio bilhão de dólares. Essa soma impressionante veio de várias fontes, incluindo um adiantamento de 60 milhões de dólares pelo filme “This Is It”, um novo contrato de gravação de 250 milhões de dólares, e o extremamente bem-sucedido “Immortal World Tour” do Cirque du Soleil, que arrecadou mais de 75 milhões de dólares em 2012.

Dada a enorme riqueza em jogo, não é surpresa que a batalha pelo controle dos ativos de Jackson tenha sido acirrada. Apesar da intenção do cantor de deixar sua fortuna para a família, a distribuição de seus bens ainda está em disputa até hoje. Talvez o mais chocante seja que os três filhos de Jackson – Prince (27), Paris (26) e Bigi (anteriormente conhecido como Blanket, 22) – ainda não receberam sua herança de 85 milhões de dólares, cerca de 480 milhões de reais.

O principal obstáculo que impede os filhos de Jackson de acessarem sua herança é uma disputa em andamento entre o espólio do falecido cantor e o Serviço de Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) sobre uma substancial dívida tributária. Até que essa questão seja resolvida, a herança legítima dos filhos permanece fora de alcance.

No entanto, é importante notar que os filhos de Jackson não estão sem apoio. Segundo um comunicado obtido pela revista PEOPLE, “O Espólio fornece à mãe e aos filhos de Michael quantias muito substanciais de dinheiro para apoiá-los.” O comunicado explica ainda: “O Espólio tem uma relação muito cooperativa com os filhos de Michael e, sempre que eles precisam de algo, o Espólio trabalha com eles para garantir que sejam muito bem cuidados, assim como Michael gostaria.”

O testamento de Jackson de 2002 delineia um plano claro para a distribuição de seus bens. O documento estipula que seus interesses seriam colocados no “Fundo Familiar Michael Jackson”, com 20% de seu dinheiro destinado a doações de caridade. O restante seria dividido entre um fundo vitalício para sua mãe, Katherine Jackson, e um fundo para seus três filhos.

Notavelmente ausentes do testamento estavam o pai de Jackson, Joe Jackson, seus irmãos e suas ex-esposas. O testamento também incluía uma cláusula afirmando que qualquer contestação ao seu conteúdo resultaria em deserdamento. Isso não impediu Joe Jackson de tentar reivindicar uma parte do espólio em 2009, uma tentativa que foi rapidamente rejeitada pelo juiz Mitchell Beckloff, que afirmou: “Joe Jackson não leva nada deste espólio. Esta é uma decisão que seu filho tomou.”

O mais recente capítulo desta saga envolve uma disputa legal relatada entre o filho mais novo de Jackson, Bigi, e sua avó, Katherine. De acordo com o TMZ, Bigi entrou com documentos legais para impedir Katherine de usar os fundos do espólio para pagar honorários legais relacionados a um recente acordo com a Sony. O acordo, que envolveu a venda de aproximadamente metade do catálogo musical de Michael Jackson por 600 milhões de dólares, foi contestado tanto por Bigi quanto por Katherine. No entanto, após o tribunal decidir contra eles, Katherine supostamente quer apelar da decisão, enquanto Bigi é contra o uso do espólio de seu pai para custear as despesas legais.

por Lucas Rabello

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram