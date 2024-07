A trágica história de Benjamin Keough, neto de Elvis Presley

Benjamin Keough, o neto da lenda do rock ‘n’ roll Elvis Presley, viveu uma vida que parecia destinada ao estrelato, mas terminou em tragédia. Nascido em um ambiente de riqueza e fama, a história de Keough é um lembrete de que mesmo aqueles com vidas aparentemente perfeitas podem lutar com demônios pessoais profundos.

Benjamin Storm Presley Keough nasceu em 21 de outubro de 1992, em Tampa, Flórida. Como filho de Lisa Marie Presley e do músico Danny Keough, Benjamin nasceu em um mundo de privilégio e celebridade. Sua mãe, a única filha de Elvis Presley, não era apenas uma cantora por direito próprio, mas também a única herdeira da fortuna de 100 milhões de dólares dos Presley. Seu pai, Danny Keough, fez seu nome como músico de turnê para a lenda do jazz Chick Corea.

Desde o início, a vida de Benjamin estava muito distante das origens humildes de seu famoso avô. Enquanto Elvis nasceu durante a Grande Depressão no Sul Profundo dos Estados Unidos, Benjamin cresceu cercado de riqueza e luxo. Esse contraste marcante desempenharia um papel significativo na formação da vida de Benjamin e nas expectativas colocadas sobre ele.

À medida que Benjamin crescia, sua semelhança impressionante com Elvis Presley tornava-se cada vez mais aparente. A própria Lisa Marie Presley notou a semelhança marcante, dizendo: “Ben realmente se parece muito com Elvis. Às vezes, fico impressionada quando olho para ele.” Essa semelhança trouxe tanto atenção quanto pressão para o jovem Keough.

A infância de Benjamin foi marcada por mudanças significativas em sua vida familiar. Quando ele tinha apenas dois anos, seus pais se divorciaram, e sua mãe passou a se casar com Michael Jackson. Esse relacionamento de alto perfil terminou em 1996, seguido pelo breve casamento de Lisa Marie com Nicolas Cage. Não foi até 2006, quando Lisa Marie se casou com o guitarrista Michael Lockwood, que Benjamin e sua irmã Riley pareciam encontrar alguma estabilidade em sua vida familiar.

Ao entrar na adolescência, Benjamin começou a expressar interesse em seguir os passos de seu avô. Aos 17 anos, ele recebeu uma oferta de contrato de gravação de 5 milhões de dólares da Universal, com potencial para até cinco álbuns. Apesar de ter ido ao estúdio para gravar algumas músicas, nenhuma música de Benjamin foi lançada.

Essa carreira musical não realizada sugeria a pressão que Benjamin sentia para viver à altura do legado de seu avô. As constantes comparações com Elvis e as expectativas que vinham com ser parte da família Presley sem dúvida cobraram seu preço no jovem.

Lisa Marie Presley e seu filho Benjamin Keough tinham tatuagens celtas correspondentes

Nos bastidores, Benjamin Keough lutava com demônios pessoais que acabariam levando ao seu fim trágico. Ele lutava contra drogas e álcool e culpava sua criação na Igreja da Cientologia por muitos de seus problemas. Benjamin afirmava que a igreja controversa “te bagunça”, sugerindo um ressentimento profundo em relação à sua educação religiosa.

Acrescentando às suas lutas pessoais estavam as dificuldades financeiras enfrentadas por sua mãe. Em 2018, Lisa Marie Presley processou seu gerente financeiro por má administração do fundo multimilionário de Elvis Presley, deixando-a com dívidas significativas. Essa turbulência financeira provavelmente aumentou o estresse e a pressão que Benjamin estava enfrentando.

Em 12 de julho de 2020, o mundo ficou chocado com a notícia da morte de Benjamin Keough por suicídio aos 27 anos. O incidente ocorreu durante uma festa conjunta para sua namorada, Diana Pinto, e seu cunhado Ben Smith-Peterson. Vizinhos relataram ter ouvido alguém gritar “não faça isso” antes de um tiro de espingarda ecoar.

O relatório de autópsia revelou que Benjamin tinha cocaína e álcool em seu sistema no momento de sua morte. Também sugeriu que ele tinha feito tentativas anteriores de suicídio, pintando um quadro de um jovem que vinha lutando com uma depressão severa há algum tempo.

A morte de Benjamin Keough devastou sua família, particularmente sua mãe, Lisa Marie Presley. Seu representante, Roger Widynowski, afirmou que ela estava “completamente de coração partido, inconsolável e além de devastada.” A perda de seu filho, que ela descreveu como “o amor de sua vida”, deixou Lisa Marie lutando para lidar com a dor.

A irmã de Benjamin, a atriz Riley Keough, prestou homenagem ao irmão nas redes sociais, descrevendo-o como “sensível demais para este mundo cruel.” Amigos de Benjamin expressaram choque com a notícia, mas também reconheceram que ele estava lutando há algum tempo.

Benjamin Keough foi enterrado no Jardim da Meditação em Graceland, ao lado de seu famoso avô.

por Lucas Rabello- mistérios do mundo

