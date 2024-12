A pedido de Alan Rick, embaixador acompanha caso de jovem acidentado no Paraguai

O caso do acreano estudante de medicina no Paraguai, Vinícius Lima Guimarães, vítima de acidente de trânsito na cidade de Mariano (PY), chegou ao conhecimento do senador Alan Rick nesta quinta-feira, 26, através da família do jovem e, imediatamente, o parlamentar mobilizou sua equipe e fez contato com o embaixador Bruno Bath, chefe da assessoria parlamentar do Ministério das Relações Exteriores.

“Ele se colocou à disposição para ajudar com o trâmite documental da liberação do Vinícius e sua família, também entrou em contato com o consulado em Assunção, capital do Paraguai, para dar assistência à família. Neste momento a equipe dele e a nossa equipe estão aguardando o resultado do exame para verificar a liberação de viagem do Vinícius, porque o quadro clínico dele é grave e precisa de liberação médica.” – explicou o senador.

O senador Alan Rick relatou também que foram enviados pedidos oficiais de ajuda para viabilizar o translado de Vinícius até Foz do Iguaçu, em uma ação conjunta com o Governo do Estado e as instâncias federais, garantindo que todos os trâmites sejam realizados de forma viabilizar um retorno seguro ao Brasil.

“Para além desse trabalho de articulação para que a família consiga trazê-lo para ser tratado no nosso país, me uno em oração para que a saúde do estudante seja restabelecida rapidamente.” finalizou o senador.

Por ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram