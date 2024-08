Com a arena lotada, peão tarauacaense se consagra tricampeão do rodeio da Expoacre Juruá 2024

No último sábado, 3, a penúltima noite da segunda maior feira de agropecuária do Estado, realizada no estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, foi palco de uma grande festa com a realização da final do rodeio da Expoacre Juruá 2024. Quase cinco mil pessoas vibraram em cada apresentação, que despertou emoções e muita adrenalina.



João Victor Costa, contou que esteve durante os três dias de rodeio acompanhado pelo seu avô. “Eu venho para essa festa que a Expoacre Juruá, pois eu acho muito legal, principalmente o rodeio, que me dá muita emoção. Gostei muito, principalmente pela organização do evento”, disse o jovem que revelou sua paixão pelos animais.



Nesta final, que reuniu 15 peões de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano, Rio Branco, Senador Guiomard e Ipixuna (AM) sob o desafio de se manterem por oito segundos em cima do touro, celebrou a cultura e a tradição do rodeio que é uma das atividades mais aguardadas pelo público que frequenta a Expoacre Juruá.



Júnior Moura, do município de Tarauacá, se consagrou tricampeão do rodeio da Expoacre Juruá. O título conquistado agora em 2024 se une aos títulos do ano de 2019 e 2022. “É muito gratificante chegar até aqui. É Deus que me dá forças para montar nesses touros. Agora vou levar mais um título para casa, para a minha cidade”, contou o tricampeão.

Os 5 primeiros colocados foram premiados

1°lugar: Júnior Moura, de Tarauacá, com 252.75 pontos. Prêmio: Um quadriciclo avaliado em R$ 60 mil + R$ 8,5 mil e uma vaga no maior rodeio da América Latina, em Barretos.

2° lugar: Francisco Bezerra, de Rio Branco, com 171 pontos. Prêmio: Uma moto Honda avaliada em R$ 16 mil + R$ 6 mil.

3° lugar: Francisco Elias, de Feijó, com 166.25 pontos. Prêmio: R$ 5 mil.

4° lugar: Júlio Silva, de Ipixuna, com 165.50 pontos. Prêmio: R$ 3 mil.

5° lugar: Breno Leite, de Mâncio Lima, com 161.75 pontos. Prêmio: R$ 1,5 mil.

“Hoje a gente encerra o rodeio da Expoacre Juruá com a pompa que ele merece. O governo do Estado mais uma vez mostra o carinho e a dedicação com o mundo rural. O nosso governador nos surpreendeu mais uma vez com uma premiação expressiva. São atitudes como essas que fazem com que o agro se fortaleça na região do Juruá.”, contou o coordenador do rodeio, Marcos Pereira.

Por Pablo Azevedo Agência de Noticias do Acre

Fotos: Marcos Santos/ Secom

