(Vídeo) Ônibus com 26 estudantes capota e cai em rio; motorista estaria embriagado

Duas crianças ficaram feridas; outros alunos apresentavam quadro de hipotermia

Um micro-ônibus com 26 estudantes caiu em um rio nesta sexta-feira (12), na região rural de Aurora, no Alto Vale do Itajaí. O acidente ocorreu na Estrada Municipal de Ribeirão Areias, quando as crianças voltam para casa após a aula no colégio Walter Probst, localizado no Centro, em Santa Catarina. Duas crianças ficaram feridas e outros alunos apresentavam quadro de hipotermia. Motorista estaria embriagado.

Segundo a Polícia Militar, o ônibus transportava os alunos no trajeto de retorno do período de aula. Ao passar pela estrada, o motorista perdeu o controle do veículo, o qual deslizou em uma ribanceira, capotou e caiu em um rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas crianças ficaram feridas, um menino apresentava suspeita de traumatismo craniano e uma menina teve um corte na região da cabeça. Ambos foram levados ao hospital. Outros alunos apresentavam quadro de hipotermia. Após o atendimento das vítimas, a PM lavrou o boletim de ocorrência e o condutor do ônibus foi submetido ao teste do etilômetro. Em seguida, os policias constataram que havia a presença de álcool no ar expelido pelos pulmões.

Segundo o prefeito Alexsandro Kohl, o próprio motorista e moradores da região ajudaram a tirar os estudantes do micro-ônibus que caiu no rio.

Veja o momento:

Fonte: D24am

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram