Saúde Itinerante Especializado atendeu 10 municípios do Acre no 1º semestre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), executou durante o primeiro semestre de 2024, 19 edições do programa Saúde Itinerante Especializado, em que profissionais da Saúde do Estado, com a colaboração dos municípios, prestam atendimento à população, com consultas médicas multidisciplinares.



De abril até junho, o programa foi realizado na região do Baixo e Alto Acre, com serviços em pediatria e neuropediatria, buscando proporcionar saúde integral às crianças. A equipe também contou com profissionais de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional e serviço social, registrando 2.195 atendimentos, que beneficiaram 591 pessoas.

Já as ações voltadas para comunidades indígenas na região do Juruá, Tarauacá e Envira tiveram início em janeiro se estenderam até o início de junho, com um total de 1.816 atendimentos e 365 pessoas beneficiadas, assegurando a equidade e descentralização dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Como resultado do primeiro semestre, o programa já promoveu atendimentos em Plácido de Castro, Senador Guiomard, Brasileia, Sena Madureira, Porto Acre, Tarauacá, Feijó, Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul.

Em Rio Branco, o programa forneceu assistência à população carcerária e aos cidadãos desabrigados atingidos pelas cheias dos rios, por meio do programa Juntos pelo Acre. Nas edições do Saúde Itinerante Especializado executadas na capital, em Plácido de Castro, Xapuri e em Cruzeiro do Sul, a ação chegou a promover 4.364 atendimentos.



O programa de Saúde Itinerante Especializado reafirma o comprometimento do governo do Acre em proporcionar um serviço eficaz na área da saúde, buscando o acesso integral para os cidadãos em todo o território e melhoria da qualidade de vida.

Halyce Santana Agência de Noticias do Acre

Fotos: Odair Leal/Sesacre

