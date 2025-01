Campo Grande vence o Quinarí/Vasco e conquista o título do Estadual da Série B

O Campo Grande venceu o Quinarí/Vasco por 3 a 1 nesta segunda, 30, no ginásio Álvaro Dantas, e conquistou o título do Campeonato Estadual da Série B. Com um time formado por jogadores experientes como o ala Jeferson e o pivô Tonho Cabañas, o Campo Grande volta para a primeira divisão na temporada de 2025.

Melhor goleiro e artilheiro

O goleiro Isley, do Campo Grande, e o ala Daniel, do Veneza, artilheiro do Estadual com 12 gols foram os destaques individuais do torneio.

Fala, Jeferson!

“Estávamos afastados do futsal e um grupo de amigos se reuniu para voltar com o Campo Grande. Nosso primeiro objetivo era o acesso e com a dedicação também conquistamos o título. Vamos estruturar mais a equipe para podermos chegar na elite e lutar por título”, disse o ala do Campo Grande.

Um time de futuro

Para o técnico Danilo Jovem, o Quinarí/Vasco tem um elenco promissor.

“Nossos atletas têm menos de 20 anos e essa é uma equipe com futuro. Queríamos o título, mas a experiência dos jogadores do Campo Grande decidiu”, avaliou o treinador.

Grande torneio

Segundo o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, o Estadual da Série B foi um grande acerto na temporada.

“Fortalecemos a primeira divisão em 2025 e ainda teremos novamente a segunda divisão. A presença da torcida durante a competição também foi um ponto de destaque”, comentou o presidente.

Por PHD Esporte Clube

