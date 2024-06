No município de Boca do Acre, no Amazonas, pescadores locais tiveram uma sorte extraordinária durante uma pescaria no Rio Purus nesta semana. Eles capturaram um peixe da espécie filhote gigante, pesando aproximadamente 80 quilos. Em tempos em que a captura de peixes desse tamanho se tornou uma raridade, o feito causou grande espanto e alegria na comunidade.

Os pescadores estavam realizando uma pescaria rotineira no Rio Purus quando foram surpreendidos pelo tamanho e peso do filhote gigante fisgado. A captura de peixes grandes como esse é cada vez mais incomum, devido a fatores como a pesca predatória e a degradação dos habitats naturais.

Por Ronaldo Duarte

