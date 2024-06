Na noite da última quarta-feira (26/6), um motorista de ônibus da linha 455 foi esfaqueado no rosto durante um assalto na Avenida Buriti, bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. O crime revoltante ocorreu quando dois homens, se passando por passageiros, embarcaram no coletivo e anunciaram o assalto.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, um dos criminosos atacou o motorista com uma facada no rosto. A ação teria sido motivada porque o motorista deixou as portas do coletivo abertas para os passageiros fugirem, o que acabou enfurecendo o vagabundo que o esfaqueou. Após a agressão, os assaltantes fugiram do local e até o momento não foram capturados.

O motorista, que não teve a identidade divulgada, foi rapidamente socorrido e levado à UPA Campos Sales. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida. Veja vídeo

Por Gomes- cm7

