Dando continuidade as tratativas para a realização de um mutirão de audiências sobre processos de violência doméstica, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista receberam a defensora pública Juliana Marques nesta quinta-feira, 27.

A demanda foi acolhida pela Defensoria Pública, que se disponibilizou em colaborar com a iniciativa, prevista para ocorrer de 15 a 19 de julho. O foco é dar celeridade aos processos que estão em trâmite a menos de 300 dias, deste modo dando uma resposta às vítimas e colaborando para o rompimento de ciclos de violência.

Na última quarta-feira, 26, o Ministério Público do Acre também confirmou seu apoio à demanda: veja aqui. A Corregedoria-Geral da Justiça organizou um painel de tempo médio para julgamento de mérito dos processos de violência contra à mulher, dos processos de feminicídio e de concessão de medida protetiva, portanto o monitoramento está atento a essa grave problemática da sociedade acreana na atualidade.

Nesse sentido, a desembargadora Regina Ferrari enfatizou que a paz no lar é o caminho para o respeito, equidade, o desenvolvimento adequado das crianças e adolescentes. O cumprimento da justiça é essencial para o bem-estar e esperança no futuro.

TJAC

