Buscando atender os anseios da população, a Prefeitura de Rio Branco tem atuado com várias frentes de trabalho na Transacreana, principalmente na Vila Verde, km 58, onde o Município levou asfalto, iluminação de qualidade e reforço na assistência técnica para os agricultores da região.

Na última quarta-feira (26), a prefeitura esteve novamente na Transacreana, com o senador Alan Rick, para o anúncio da emenda no valor de R$ 1,5 milhão que visa levar abastecimento com água tratada para a casa das famílias que residem na Vila.

“Estamos implantando ao Saerb, a implantação desse projeto, o recurso está destinado no orçamento da União, uma emenda de R$ 1,5 milhão e nós queremos iniciar ainda esse ano, para ano que vem já estarem com a água limpa e de qualidade nas casas das pessoas aqui na Vila Verde”, destacou o senador.



“É uma vila muito importante porque ela recebe pessoas de 100 km no entorno. Estamos no 58, mas aqui vai até o km 166, a população de lá vem bater aqui. Então, aqui precisa ter uma estrutura para receber todos esses produtores com dignidade. Estou muito feliz em estarmos anunciando esse investimento de água para Vila Verde. Assim como, também estamos correndo em busca de recursos para fazer nas outras vilas abandonadas há 50 anos”, explicou o prefeito da capital.

“Sabemos que a água é muito importante numa casa. A família não vive sem água de qualidade. Então, com essa emenda, posso dizer com certeza, que vai melhorar a vida desse produtor direta e indiretamente”, enfatizou o secretário municipal de Agropecuária (Seagro), Eracides Caetano.

Segundo Enoque Pereira, diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), a ideia é de ainda esse ano o dinheiro já estar em caixa para dar início ao processo de licitação do projeto e até o meio do ano que vem a água tratada já estar saindo nas torneiras.

“Vamos conseguir colocar em mais de 150 casas, com a projeção de dobrar isso em dois ou três anos, porque com a chegada da água tratada, mais pessoas sãobeneficiadas. O presidente da Associação de Moradores é uma pessoa que sempre está procurando melhorar a comunidade e ele não tem se cansado, já me procurou várias vezes e juntos procuramos alguns parlamentares, foi o Alan Rick que teve essa sensibilidade de colocar o recurso.”



O presidente da Associação de Moradores da Vila Verde, Dariveldo Lacerda, falou sobre a alegria que ver a Vila Verde depois de 50 anos de luta, finalmente estar sendo vista por esta gestão. Ele ainda explicou que mais de 3 mil pessoas serão beneficiadas com essa água.

“É uma coisa que nós ansiávamos há muito tempo, lutamos pelo asfalto e o prefeito nos atendeu, não só com ele, mas também como dois roçadores direto na Vila Verde, as manutenções das luminárias, nossas demandas quanto prefeitura sempre são atendidas, e agora com essa parceria entre o senador Alan Rick e a Prefeitura é de grande ajuda, que é a questão do abastecimento, porque a água é vida e agora, sonho realizado.”

O vereador Francisco Piaba também esteve na agenda e parabenizou o empenho da gestão em mudar a realidade do homem do campo, levando mais dignidade para a zona rural.

“A comunidade está muito feliz, a gente agradece o nosso senador Alan Rick pelo trabalho e a Prefeitura também por executar a obra e daqui mais uns meses vai ter água para todo mundo”.

Bruna Giovanna/Assecom

Foto: Val Fernandes / Assecom)

