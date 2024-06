Na tarde desta quarta-feira, 25, uma guarnição da companhia do CHOQUE apreendeu um total de 9.174 kg de entorpecentes no bairro Joafra.

Durante patrulhamento nas mediações do Judia, a guarnição avistou um indivíduo sentado em frente a uma casa, com celulares em mãos.

Ao notar a presença da guarnição levantou-se abruptamente e empreendeu fuga em direção a uma região de mata que fica atrás da residência onde ele se encontrava.

Os policiais não conseguiram localizar o indivíduo, no entanto, os militares perceberam que dentro de dentro da residência onde ele se encontrava exalava um forte odor de cannabis. Após averiguação, foram encontrados 5.182 kg do produto embalado em fita crepe. Além disso, o suspeito deixou os celulares no local ao fugir, e neles constava uma conversa aberta que indicava a localização de onde estariam outros ilícitos.

Com a informação em mãos, os policiais chegaram a uma residência que estava com a porta entreaberta, onde os militares visualizaram que havia entorpecentes em cima de uma mesa. Ao realizar averiguação, a guarnição apreendeu 3.992 kg de os suspeitos que estavam em seu interior. No total, 9.174 kg de material ilícito foi levado à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), bem como foi realizada a condução dos suspeitos.

Assessoria de Comunicação da PMAC

