Acreonline.net

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (27) o edital de inscrições para o processo seletivo destinado à seleção de docentes, instrutores e monitores para o curso de formação de agentes de Polícia Penal. O objetivo é selecionar profissionais qualificados para atuarem na Escola do Servidor Penitenciário (ESP), ministrando disciplinas essenciais para a formação dos agentes.

Os interessados devem atender aos critérios estabelecidos no edital, podendo participar servidores municipais, estaduais e federais, efetivos ou não, desde que não estejam cumprindo condenação de processo administrativo disciplinar. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Iapen (https://iapen.ac.gov.br/), de 27 de junho a 05 de julho de 2024.

A Comissão Interna do Iapen será responsável pela condução do processo seletivo, com todas as decisões registradas individualmente. O cadastro dos aprovados terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Os candidatos aprovados serão remunerados conforme a Gratificação por Encargo de Curso e Concurso (GECC), estabelecida pelo Decreto Nº 8.097, de 23 de fevereiro de 2021, que define os valores da hora-aula de acordo com o nível de escolaridade e titulação.

O cronograma prevê a divulgação das inscrições efetivadas para 17 de julho de 2024, com período de recursos até 19 de julho. O resultado final está previsto para 10 de setembro de 2024, após diversas etapas de avaliação e seleção.

