A câmara municipal de Sena Madureira representada pela presidente Ivoneide Bernardino, e os vereadores Alípio Gomes e Denis Araújo, manteve uma reunião com o Ministério Público do Acre (MPAC) na manhã de hoje (27) com o objetivo de tratar sobre o projeto de lei que tramita na casa visando a regularização dos serviços dos motoristas de aplicativos em Sena Madureira.

Durante a conversa com o promotor substituto Wendelson Mendonça da Cunha, foram debatidos pontos do PL, bem como sua constitucionalidade, para tudo seja executado conforme rege a lei.

O procurador jurídico do poder legislativo, Dr. Raimundo Monteiro, e representantes da categoria também estiveram presentes, e participaram ativamente das tratativas.

“A reunião objetivou apresentar o projeto ao MP para debatermos alguns pontos, e também tirar algumas dúvidas. A câmara municipal é a casa do povo e estamos dispostos a ouvir a todas as categorias. Deixamos claro que não estamos tomando partido A ou B, mas apenas fazendo nosso papel de vereadores”, disse a presidente.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram