O Acre se prepara para uma mudança brusca no clima. Após uma semana marcada por temperaturas elevadas, o Acre deverá enfrentar uma frente fria a partir do próximo domingo.

A informação foi divulgada pelo site “O Tempo Aqui”, comandado pelo renomado meteorologista David Friale, conhecido como “Mago do Tempo”. Segundo Friale, é crucial que os moradores do Acre comecem a se preparar, retirando seus casacos de frio do armário.

A previsão indica que essa frente fria trará uma queda significativa nas temperaturas, alterando o cenário de calor intenso que predominou nos últimos dias. Para mais detalhes sobre a mudança climática e recomendações, acompanhe as atualizações no site ”

