Na tarde desta quarta-feira (26), um motorista de ônibus escolar foi agredido após se envolver em um acidente com um motociclista em frente ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. segundo informações o acidente foi causado por uma falha no freio do ônibus, que impediu o motorista de evitar a colisão.

Durante uma conversa após o incidente, o motorista do ônibus foi agredido com um tapa pelo condutor da motocicleta.

Por Acreonline.net

