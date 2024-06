O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, deu inicia nesta quarta-feira, 26, a segunda fase da Operação Protetor dos Biomas, com objetivo de realizar um trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais em todo Estado do Acre.

A governadora em exercício, Mailza Assis destaca que a operação é de fundamental importância para a preservação ambiental de todo Estado. “Nosso governo não mede esforços para agir de forma estratégica nas ações de enfrentamento aos desmatamentos ilegais e as queimadas. São as ações integradas que nos garantem os melhores resultados, pois somente unindo esforços conseguimos atuar em diferentes frentes de combate”, disse.

A ação é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o enfrentamento às ocorrências de desmatamento ilegal, incêndios florestais, queimadas, processos de devastação, degradação e crimes do meio ambiente, nos seis biomas brasileiros. Para o secretário de segurança, coronel José Américo Gaia, a operação faz parte de um plano estratégico de atuação integrada entre o Governo Federal alinhado ao Plano Amazônia.

“Nossa missão é possibilitar condições adequadas ao policiamento ostensivo/preventivo e comunitário nas áreas rurais do entorno da capital, além de garantir acesso aos ramais da zona rural, durante todos os períodos do ano. Executar ações de policiamento ambiental e de natureza ostensiva nas regiões de difícil acesso ao patrulhamento de rotina, e isso só é possível com a união das forças de segurança e os órgãos de fiscalização ambiental, para continuarmos entregando bons resultados”, ressaltou.

Estarão envolvidos na operação cerca de 100 oficias entre policiais militares e bombeiros. O comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Charles Silva diz que essa também é uma ação preventiva, e que as mudanças climáticas exigem mudanças de atuação das forças de segurança e dos órgãos ambientais. “Em anos anteriores, o período mais critico para as questões ambientais, eram julho e agosto, mas nos últimos anos tivemos muitas mudanças climáticas, por isso é importante essa antecipação para evitarmos os o agravamento dos incêndios florestais. Estaremos trabalhando diretamente na atividade de prevenção e combate a incêndios, além de atuarmos no serviço extraordinário e ordinário”, explicou.



A operação conta com a parceria da Polícia Militar, o Grupo Especial em Fronteira (Gefron), dos institutos de Meio Ambiente do Acre (Imac), do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O comandante do batalhão de policiamento ambiental do Acre, coronel Kleison Albuquerque ressalta a importância da parceria do governo federal com o governo estadual, com todas as forças de segurança para realização dessa operação.

“Nós temos um planejamento estadual anual, que envolve tanto órgãos estaduais quanto federais, estamos bem alinhados, a gente executa esse planejamento estadual com os recursos da operação protetor dos biomas e os resultados são bem positivos, a gente espera que amplie. Agora com a entrada do bombeiro, nós também vamos ter esse combate às queimadas e esperamos a redução dos dados, tanto nos focos de calor quanto o polígono de desmatamento, é o nosso objetivo”, destaca.



A primeira fase da operação Protetor do Biomas foi lançada em abril deste ano e até agora já apreendeu 2 armas de fogo, 4 veículos,10 motosseras,7 maquinários, 246 metros de madeira, 7 animais vivos e 43 pessoas foram flagranteadas. Além disso, foram feitas visitas em 479 comunitárias rurais, 28 em comércios rurais e 9 em escolas rurais. As apreensões em valores somam um montante de R$ 2.309.300,78.

