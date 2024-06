Os preparativos para a primeira noite do Festival da Macaxeira em Rio Branco estão a todo vapor na Praça da Revolução, centro da capital acreana. O evento, promovido pela Prefeitura de Rio Branco e Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa), promete se tornar um marco anual no calendário festivo da cidade, celebrando a produção agrícola local.

Programado para durar quatro dias, o festival visa valorizar a produção de macaxeira, um produto de grande importância para a economia da região. Este esforço reflete os investimentos recentes no setor agrícola, que incluem a mecanização e a correção de solos com calcário, fruto de uma iniciativa da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro). Tais medidas têm impulsionado a produção local, beneficiando diretamente a economia do município.



“Estamos com um trabalho de mecanização calcário, adubo, transporte da produção para a cidade também a custo zero, estamos fazendo feiras, hoje nós temos trinta e poucas feiras de domingo a domingo e esse transporte a gente busca o produtor lá na zona rural, traz para a cidade e ele vende a produção, a gente devolve ele lá também, não paga nada, então esse é um trabalho, uma determinação do prefeito, incentivar a agricultura”, explicou o secretário da Seagro, Eracides Cateano.

Durante o evento, produtores locais terão a oportunidade de expor seus produtos, com destaque para a macaxeira e seus derivados. Uma Casa de Farinha está sendo montada para mostrar à população o processo de produção, promovendo a integração entre os produtores e a comunidade.

O festival contará com diversas atrações culturais, incluindo shows de artistas locais e nacionais. A abertura ficará por conta do famoso cantor Felipe Araújo, os organizadores do festival esperam um público estimado em mais de 45 mil pessoas só nesta quarta-feira (26). Entre os destaques estão a escolha da Rainha da Produção e a competição pela maior macaxeira, que incentivam ainda mais os produtores locais.



O assessor técnico do gabinete do prefeito, Alysson Bestene, destacou a importância do evento para a cidade. Segundo ele, a administração municipal tem investido não só na produção agrícola, mas também em grandes eventos de entretenimento. Para ele, esses investimentos promovem a confraternização, melhoram a qualidade de vida da população e estimulam a economia local, gerando renda e emprego.

“A gente tem visto que todos os investimentos têm sido feitos na produção, através da mecanização, através da readequação dos solos com calcário, isso tudo num trabalho feito com a Prefeitura de Rio Branco. Eu tenho certeza que neste festival, nós vamos ter grandes produtores mostrando seus produtos, em especial esse produto, por isso leva o nome da feira, o Festival da Macaxeira, então com certeza, grandes produtores de Macaxeira vão estar aqui também apresentando seu produto também.”

Luiz Cordeiro / Assecom

