A fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino Sub-17 terá duas partidas nesta quarta, 16, a partir das 14h45, no Florestão. Os duelos podem começar a decidir quem vai seguir na disputa do título do torneio.

Rivalidade em campo

Real Sociedade e Assermurb fazem o jogo de abertura em duelo de muita rivalidade. Quem vencer dará um passo importante para chegar na semifinal.

São Francisco quer liderança

O São Francisco enfrenta a Chapecoense com total favoritismo. Uma vitória com um bom saldo de gols pode garantir às meninas católicas a liderança da competição.

Por PHD Esporte Clube

