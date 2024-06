Na tarde da última terça feira (25), policiais militares e penais encontraram o corpo de J.A.L.D., um jovem de 19 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (23). O corpo foi localizado nas proximidades do Polo Agroflorestal, em Feijó, no interior do Acre (AC), e já estava em estado de decomposição.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a retirada do corpo, que foi posteriormente encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de perícia e identificação formal. As circunstâncias do desaparecimento e morte do jovem ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Por Acreonline.net

