Dando continuidade às agendas institucionais, a presidente da Câmara Municipal, Ivoneide Bernardino (PL) participou na manhã desta quarta-feira (26) da solenidade de abertura do programa ação em saúde Itinerante na Comunidade, que está ocorrendo na creche municipal Padre Paolino.

A ação está promovida pela prefeitura de Sena Madureira através da secretaria de saúde em parceria com a Santa Casa da Amazônia, e está ofertando atendimentos em várias especialidades como Endocrinologia, Geriatria, Cardiologia, exame de ultrassonografia, entre outras.

“Desde o meu primeiro ano de mandato sempre solicitei atendimentos com especialistas para nossa comunidade, portanto fico muito feliz em ver isso se tornando realidade através dessa parceria entre prefeitura e Santa Casa. Parabéns ao prefeito, ao secretário Donizety e sua equipe, e ao Dr. Betinho (Representante da Santa Casa) por essa ação de suma importância”, disse a presidente.

O ato de abertura também contou com a presença do vereador Carlos Beliza, da coordenadora Kateriny Pessoa, dentre outras autoridades do município.

ASCOM

