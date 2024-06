Na última terça-feira, um homem de 46 anos, em João Pessoa, Paraíba, sofreu um surto psicótico e arrancou os próprios olhos. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Emergência e Trauma da capital paraibana, onde permanece internado com quadro clínico estável.

De acordo com o irmão, a vítima, que sofre de esquizofrenia, havia apresentado um episódio de surto mais cedo no mesmo dia e foi levado ao Pronto Atendimento de Saúde Mental (PASM), recebendo alta médica algumas horas depois. Após retornar do hospital, o homem foi a uma igreja e, ao ouvir vozes que o incitavam ao ato, arrancou os próprios olhos.

Desesperado, o irmão da vítima recolheu os olhos em um saco plástico com gelo e o levou imediatamente ao hospital. No entanto, o boletim médico indica que os danos são irreversíveis, resultando na perda completa da visão.

Por AcreOnline.net

