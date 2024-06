Na última semana, a Polícia Civil de Pernambuco prendeu um jovem suspeito de cometer uma série de crimes brutais no município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Entre os crimes, ele é acusado de estuprar uma mulher e sua filha de apenas 11 anos, que tem transtorno do espectro autista severo, na frente do marido.

O crime teria ocorrido em abril deste ano. A prisão do suspeito foi realizada durante a Operação de Intervenção Tática Celeiro. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades.

Segundo informações do site Diário de Pernambuco, a família das vítimas havia se mudado recentemente do Acre para Pernambuco. Em entrevista, a vítima descreveu a ação dos criminosos como terrorismo.

Por AcreOnline.net

