“Eu estava esperando muito tempo por esse ramal, sonhava muito tempo. Nós sofremos muito nesse ramal. Era lama, era tudo. Eu mexo com horta, verdura, peixe, galinha, não tinha como tirar para a rua, agora o benefício vai ajudar a tirar.” – foi assim que o produtor rural Lindo Júnior celebrou o início das obras de melhoramento do Ramal do Joca, na Transacreana. Ele relatou que mora há 36 anos na localidade e que a região nunca havia sido beneficiada como agora.



As obras de melhoramento estão sendo realizadas graças a emenda de mais de R$ 9,2 milhões destinada pelo senador Alan Rick, quando ainda era deputado federal, mais contrapartida do governo do estado. O recurso contempla ainda o melhoramento de mais 12 ramais da região e a reconstrução de pontes no Ramal Jarinal.

Lindo Júnior também expressou gratidão ao senador Alan Rick. “Nós agradecemos a Deus e a ele, né? Nós só temos que agradecer ao Alan Rick, essa emenda, ao vereador Piaba, que ajudou. O povo da Vila agradece, mesmo os que não estão aqui, nós precisamos agradecer a esse homem que fez essa emenda, que Deus honre com ele.” – disse.

Acompanhado da equipe do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), coordenada na ocasião pelo diretor de Planejamento, Júlio Martins, do vereador Piaba, da diretora da Fundação de Tecnologia (FUNTAC), Iuçara Souza, dos diretores da Secretaria de Governo (SEGOV), Gemil Júnior e Jairo Cassiano, o senador Alan Rick ainda visitou as obras de recapeamento da Transacreana e de reconstrução das pontes do Ramal Jarinal. Obras que também estão ocorrendo com emendas do parlamentar.

“Foram investidos R$ 1,5 milhão para as três pontes já construídas no Ramal Jarinal. São todas definitivas, construídas em alvenaria e aço para atender a população dessa região, na maioria produtores rurais, que vão poder trafegar e escoar suas produções. Meu muito obrigado à equipe do Deracre que está executando o recurso que destinamos.” – pontuou o senador.

O diretor de Planejamento do Deracre, Júlio Martins, garantiu que as obras na estrada, nos ramais e nas pontes serão concluídas até o fim do verão.

Ainda na Transacreana, o senador se comprometeu a resolver o problema da falta de transporte escolar para os alunos da região e anunciou emenda de R$ 1,5 milhão para a construção de um sistema de abastecimento de água que irá beneficiar pelo menos 150 famílias na comunidade Vila Verde.

