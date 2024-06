Atendendo ao pedido do pecuarista Macarrão, o Governo do Estado em parceria com o Senador Alan Rick, instalou balizamento na pista de pouso de Manoel Urbano. O ato de instalação contou com a presença do Assessor Parlamentar, Jairo Cassiano.

Fruto de investimento do Senador Alan Rick, as luminárias vão possibilitar a realização de pousos e decolagens no período noturno, principalmente em casos de emergência.

Para o pecuárista Macarrão, essa ação é importantíssima. O sentimento é de gratidão ao governador Gladson Cameli, ao senador Alan Rick, e ao amigo Jairo Cassiano. Há uns meses atrás perdie meu filho Joãozinho, se essa pista já tivesse iluminada o socorro teria sido mais rápido talvez ele teria mais chance de sobreviver. Mas fico feliz em ver nosso pedido sendo atendido, tendo em vista que outras pessoas poderão ser salvas.

Jairo Cassiano também falou sobre a conquista. Foi com muita alegria que participei da instalação da iluminação de balizamento da pista de Manoel Urbano. Quero agradecer o Governo do Estado do Acre através da Diretora Presidente do Deracre, Sula Ximenes, e ao Senador Alan Rick pela agilidade de viabilizar o recurso. Essa ação vai trazer para a população deste município, a possibilidade de receber voos noturnos, principalmente em casos de emergência.

